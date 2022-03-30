Водителю, сбившему насмерть двух женщин в Петрозаводске, вынесли приговор

Петрозаводский суд назначил наказание Артему Гашкову, устроившего смертельное ДТП два года назад на улице Шотмана, осужденного взяли под стражу в зале суда.

Вечером 18 апреля судья Петрозаводского городского суда Степан Сергеев огласил приговор 47-летнему водителю Артему Гашкову, который ночью 19 сентября 2020 года на автомобиле Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана при пересечении с улицей Мелентьевой, насмерть сбил двух женщин. Жертвы ДТП переходили дорогу по пешеходному переходу, но на красный свет. После аварии Гашков скрылся и был объявлен в розыск.

Выступивший перед оглашением приговора с последним словом Артем Гашков заявил, что не снимает с себя ответственности за произошедшее, которое он назвал «трагической случайностью» и попросил не лишать его свободы.

Однако суд, признав Артема Гашкова виновным, приговорил его к 9 годам колонии общего режима. При этом судья Сергеев отметил, что суд посчитал реальный срок «единственно возможным наказанием». Кроме того, Гашкову два года запрещено занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами. Суд также постановил взыскать с виновника ДТП в пользу близких погибших женщин по 750 тысяч рублей вместо запрошенных ими по миллиону. Сразу после оглашения приговора Гашкова взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и очевидно будет обжалован осужденным и его адвокатом в Верховном суде Карелии.

Ранее сообщалось, в ходе прений подсудимый Артем Гашков факт оставления им места смертельного ДТП объяснил тем, что после случившегося плохо себя почувствовал. А его адвокат Константин Кощеев сказал, что вина Гашкова косвенная, так как потерпевшие переходили дорогу на красный свет. Тем не менее, гособвинитель — помощник прокурора Петрозаводска Мария Савченко попросила суд приговорить Гашкова к 12 годам колонии общего режима, с лишением права управления автомобилем сроком на три года. А также удовлетворить иски родных погибших женщин о взыскании с Гашкова по миллиону рублей.