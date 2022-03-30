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Гособвинение попросило 12 лет колонии для водителя, сбившего насмерть двух женщин в Петрозаводске

Новости. Общество
14:03, 08 Апреля 2022
фото: © коллаж фото: МВД Карелии

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В Петрозаводском городском суде завершается рассмотрение уголовного дела Артема Гашкова, который в сентябре 2020 года совершил ДТП, где погибли две женщины.

Сегодня 8 апреля в Петрозаводском городском суде под председательством Степана Сергеева завершились прения сторон по уголовному делу 47-летнего водителя, который ночью 19 сентября 2020 года на автомобиле Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана при пересечении с улицей Мелентьевой, насмерть сбил двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу, но на красный свет. Водитель с места ДТП скрылся и был объявлен в розыск.

В ходе прений подсудимый Артем Гашков факт оставления им места смертельного ДТП объяснил тем, что после случившегося плохо себя почувствовал. А его адвокат Константин Кощеев сказал, что вина Гашкова косвенная, так как потерпевшие переходили дорогу на красный свет.

После этого гособвинитель — помощник прокурора Петрозаводска Мария Савченко попросила суд приговорить Гашкова к 12 годам колонии общего режима, с лишением права управления автомобилем сроком на три года. А также удовлетворить иски родных погибших женщин о взыскании с Гашкова по миллиону рублей.

Следующее судебное заседание запланировано на 18 апреля. Ожидается, что в этот день Артему Гашкову будет предоставлено последнее слово, и, возможно, уже на следующий день будет вынесен приговор.

Напомним, 47-летний водитель Артем Гашков на своем автомобиле Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана при пересечении с улицей Мелентьевой, сбил двоих пешеходов-женщин, переходивших дорогу на красный свет. От полученных травм потерпевшие Ольга Иванова и Александра Леконцева, 1979 и 1977 г. р., скончались на месте происшествия.

Водитель Артем Гашков, бросив свой автомобиль примерно через 700 метров от места ДТП, скрылся и был объявлен в розыск. Но спустя сутки сам пришел в полицию, причем с адвокатом. 1 октября он был арестован на два месяца, однако апелляционная инстанция заменила ему содержание под стражей на подписку о невыезде. Факт оставления места ДТП Гашков объяснил тем, что после случившегося он «был в шоковом состоянии».

По заключению автотехнической экспертизы, в момент ДТП иномарка Артема Гашкова неслась со скоростью не менее 142 км/час, поэтому выжить в той страшной аварии у женщин не было никаких шансов.

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