Верховный суд Карелии ужесточил приговор по делу братьев Кадашевых

Завершилось рассмотрение апелляции по делу в отношении братьев Кадашевых, а также Тоняна и Джафарова.

Верховный суд Карелии 20 декабря рассмотрел апелляционное представление прокурора Петрозаводска, а также апелляционные жалобы адвокатов в отношении братьев Кадашевых, граждан Джафарова и Тоняна.

В октябре 2015 года одного из братьев суд приговорил к 5 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, второго - к 7 годам колонии строгого режима, Рауля Джафарова - к условному сроку в 4 года, Роберта Тоняна - к 1 году 6 месяцам условно. Кроме того, виновные должны были выплатить солидарно компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей

В итоге апелляционная коллегия изменила приговор в отношении Тоняна. Его приговорили к полутора годам колонии-поселения. Также компенсация морального вреда в 100 тысяч рублей будет взыскана с Тоняна и Джафарова.

В остальном приговор оставлен без изменения. Апелляционное определение может быть обжаловано.