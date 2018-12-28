Верховный суд обязал курильщиков компенсировать вред соседям

Верховный суд России обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям, если дым попадает в их квартиры.

Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованной в пятницу, 28 декабря. Прецедент произошел в Новосибирске. Местный житель пожаловался на соседа за курение на лоджии. Он указал, что дым от сигарет проникал в его квартиру, что наносило вред здоровью несовершеннолетнего, сообщают "Известия".

Истец потребовал компенсации в размере 250 тысяч рублей. Суды первой и апелляционной инстанций отказались удовлетворять исковые требования, однако Верховный суд отменил их решения.

"Граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей", — отметили в ВС РФ.

Отмечается, что гражданин имеет право курить в жилом помещении таким образом, чтобы дым не проникал в квартиры соседей. В результате истцу присудили компенсацию в размере 5 тысяч рублей.

"Таким образом, действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Это судами учтено не было", — говорится в обзоре.