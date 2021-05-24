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Верховный суд оставил хозяина торгового центра «Ягуар» в Петрозаводске за решеткой, несмотря на жалобы о плохом здоровье

Новости. Общество
07:25, 25 Мая 2021
фото: Столица на Онего

Адвокаты обвиняемого в даче взятки хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова просили освободить его из-под стражи под домашний арест.

Верховный суд Карелии в понедельник, 24 мая, рассмотрел апелляционную жалобу всех троих адвокатов хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова. Петрозаводские защитники бизнесмена  - Иван Варфоломеев, Павел Гравченков и Эльчин Аскеров из Калининграда, - ссылаясь на плохое здоровье Гусейна Мамедова, просили заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

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Как ранее мы рассказывали, 4 мая петрозаводский суд по ходатайству расследующего это уголовное дело следователя по особо важным делам карельского Следкома Дмитрия Комиссарова продлил заканчивавшийся арест Гусейна Мамедова до 9 июля.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» на Древлянке в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, разрешение на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра. При этом все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.

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Комментарии

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