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Новости. Общество
21:05, 27 Ноября 2018
фото: Pixabay

Верховный суд предложил не наказывать за покупку "шпионской техники" в личных целях

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В ВС уточнили, что если покупатель не собирался посягать на конституционные права граждан по защите тайны личной жизни, то его действия нельзя расценивать как уголовно наказуемые.

Верховный суд России (ВС) не считает, что человека, купившего так называемое "шпионское устройство" для личной или семейной безопасности, нужно наказывать по статье 138.1 УК РФ, пишет "Новая газета".

Ранее Генеральная прокуратура России выступила против уголовного наказания за использование шпионской техники, если в нем не было преступного умысла.

"В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет, ровно так его и надо рассматривать. Нужно ограничиваться какими-то другими мерами – может быть, это изъятие, может быть, административные какие-то вещи, но вряд ли уголовное преследование", – заявлял официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Официальный представитель Генпрокуратуры напомнил, что за последние два года было возбуждено 765 уголовных дел по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

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Комментарии

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54321
2018-11-27 21:34:35
Ещё лет пять и пукнуть нельзя будет.....посадят....или штрафом обложат....
Гость
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