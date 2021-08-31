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Верховный суд России истребовал из Карелии дело Юрия Дмитриева

Новости. Общество
13:18, 01 Сентября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Исследователь сталинских репрессий из Петрозаводска обжаловал свой обвинительный приговор.

Верховный суд России истребовал уголовное дело известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, который в сентябре прошлого года был приговорен в Карелии к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. С жалобой на этот приговор в суд обратился сам Дмитриев, который находится сейчас под стражей в следственном изоляторе Петрозаводска. Таким образом, дело Дмитриева отправится на рассмотрение в Москву.  

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. 

В феврале нынешнего года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил апелляционный приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Успешный
2021-09-01 13:29:32
Как же он не хочет ехать на зону..
Off
2021-09-01 13:57:56
Успешный/наташка .. зачем ему занимать твое место ?
тетка
2021-09-01 13:50:18
Успешный, как же ты не хочешь, чтобы его оправдали.
Успешный
2021-09-01 14:18:55
тетка, педофилы должны быть изолированы от общества. Желательно навсегда.
Гость
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