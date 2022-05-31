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Верховный суд России расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

Новости. Общество
00:10, 01 Июня 2022
фото: © Depositphotos / kalinovsky

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Состояние самообороны наступает, даже если преступники вломились в дом, но не избивают жильцов и не угрожают их жизни.

Этот момент разъясняется в постановлении пленума Верховного суда России, информирует РИА Новости.

Сейчас к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относятся побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Судьи дополнили список «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».

Необходимая самооборона также наступает при наличии реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище — например, преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» (направляет на жертву оружие).

При этом все сомнения в превышении пределов самозащиты суды должны трактовать в пользу обвиняемого, отмечает пленум.

ВС за последнее время вынес несколько резонансных решений по этому поводу. Так, он оправдал женщину, которая, защищаясь, ранила сожителя ножом, когда он душил ее. И, напротив, отменил оправдание мужчине: хотя изначально ему грозила опасность от нападающих, но последнего он застрелил уже в спину, когда тот убегал.

Постановления пленума — правовые позиции и разъяснения Верховного суда, которыми должны руководствоваться остальные судьи при рассмотрении дел.

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