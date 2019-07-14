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Новости. Общество
15:00, 14 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Вернется ли в Россию публичная политика?

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Вернуть в актуальную повестку не просто публичную политику, но и политику вообще – задача первостепенной важности, считает политолог Олег Реут.

Накануне начала избирательной кампании почти в половине российских регионов (Карелия здесь выступает временным исключением, в Единый день голосования-2019 в республике выборы не будут носить массовый характер) снова и снова инициируются дискуссии о стратегии и тактике демократического транзита. Его контуры пока совершенно не очевидны, но это не означает, что на дебаты, например, о выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут уже через два года, наложен абсолютный бан. На фоне социального недовольства, запроса на новые лица, падения рейтинга президента и партии власти разговоры о контурах политического будущего практически неизбежны, считает политолог Олег Реут. 

Что будет дальше? Пока довольно трудно сказать однозначно. Власть слишком далеко зашла, чтобы в нынешнем своем составе приступить к серьёзным реформам сверху. Может ли изменить политическую ситуацию давление снизу? Организаторы и участники протестных акций по-прежнему слишком рассчитывают на помощь государства, свой призыв разобраться в напластовании проблем они обращают именно к нему. Протестующие опасаются выводить свои требования на политический уровень и пока отвергают многие ценности демократии. По словам Реута, при обострении ситуации из их рядов смогут выдвинуться потенциальные лидеры новых гражданских образований, которые уже приобрели некоторую известность или заявят о себе в ближайшем будущем. Они первыми поддержат демократические – прежде всего, выборные – практики, увидев в них механизм обновления власти. Как в стране в целом, так и в каждом регионе в отдельности.

Полный текст читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-14 15:50:39
Не знаю, вернется ли в Россию публичная политика, зато точно знаю , что болтологу Реуту разрешают пустозвонить до определенной планки. Иначе - пшел вон из кафедры. А руками ничего делать не умеет. Да и в школу не возьмут, ибо учеников с детства боится. Будет вместе с известным экологом рубками ухода заниматься. Во всяком случае полезен.
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