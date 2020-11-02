Вернуть льготу по квартплате для инвалидов предлагают в парламенте Карелии

Группа депутатов парламента Карелии подготовила проект федерального закона о возвращении 50%-ной компенсации по квартплате инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, живущих в приватизированных квартирах.

Сейчас инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. Жильцам муниципальных квартир положена льгота еще и на содержание жилых помещений. А для владельцев приватизированных квартир такая компенсация была отменена в 2012 году.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".