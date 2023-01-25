Вернувшийся с Северного Кавказа полицейский сделал своей девушке предложение прямо на вокзале Петрозаводска (ФОТО)

Сотрудник ППС Карелии предложил своей девушке стать его женой на перроне петрозаводского вокзала.
В Петрозаводске встретили сводный отряд полиции Карелии, который вернулся из служебной командировки на Северном Кавказе.
Прямо у вагона сотрудник патрульно-постовой службы полиции Медвежьегорского района Максим Лошкин сделал предложение руки и сердца своей девушке. Она согласилась стать его женой, сообщили в региональном МВД.
В министерстве отметили, что командировка полицейских на Северный Кавказ длилась полгода. Их сменили коллеги, прибывшие в составе нового сводного отряда.
Вернувшихся сотрудников ждет отпуск. Особо отличившихся на службе полицейских поощрят наградами и благодарственными письмами.
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