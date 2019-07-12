Вертолет доставил в Петрозаводск пациента с черепно-мозговой травмой

Сразу двух жителей Карелии спасли врачи санавиации.

Как сообщается в паблике "Национальная служба санитарной авиации", в Карелии было выполнено два санитарных вылета. Во время первого вылета по маршруту Медвежьегорск-Сегежа-Медвежьегорск был транспортирован пациент после хирургической операции на сердце с развившимся осложнением.

В Республиканскую больницу из Беломорска врачи санавиации доставили пациента с черепно-мозговой травмой.