Врачи рассказали о состоянии ребенка, получившего тяжелую травму в бассейне Сортавалы

О состоянии ребенка, который был травмирован 28 ноября на тренировке, рассказали в Минздраве Карелии.

«Состояние стабильное. Переведён в 29 ноября из палаты ИТАР в профильное отделение», — сообщили в республиканском ведомстве.

Напомним, на тренировке в бассейне разорвался разделительный трос, карабин попал в голову ребенка. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство, карельские врачи смогли спасти пациента.

По факту получения травмы было возбуждено уголовное дело. Ход его находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Расследование уголовного дела о травмировании мальчика в бассейне города Сортавала взял под контроль Следком России.