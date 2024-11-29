Врачи рассказали о состоянии ребенка, получившего тяжелую травму в бассейне Сортавалы

Ребенок получил травму на тренировке, врачи Петрозаводска выполнили филигранную операцию, изъяв инородное тело из головы пострадавшего.
О состоянии ребенка, который был травмирован 28 ноября на тренировке, рассказали в Минздраве Карелии.
«Состояние стабильное. Переведён в 29 ноября из палаты ИТАР в профильное отделение», — сообщили в республиканском ведомстве.
Напомним, на тренировке в бассейне разорвался разделительный трос, карабин попал в голову ребенка. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство, карельские врачи смогли спасти пациента.
По факту получения травмы было возбуждено уголовное дело. Ход его находится на контроле центрального аппарата ведомства.
Расследование уголовного дела о травмировании мальчика в бассейне города Сортавала взял под контроль Следком России.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание