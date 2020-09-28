Вертолетная площадка появится у районной больницы в Карелии

У Сегежской центральной районной больницы строится взлетно-посадочная площадка.

Как пишет на своей странице в "ВКонтакте" глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, взлетно-посадочная вертолетная площадка позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам Сегежской ЦРБ с применением санитарной авиации. Раньше до вертолета пациентов приходилось транспортировать на аэродром, расположенный за чертой города.





Из республиканского бюджета на площадку и благоустройство территории больничного городка предусмотрена субсидия в размере 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Фонд развития Соловков выделит деньги на строительство вертолетной площадки для Кемской ЦРБ.