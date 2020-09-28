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Вертолетная площадка появится у районной больницы в Карелии

Новости. Общество
11:27, 29 Сентября 2020
фото: © страница ВКонтакте Михаила Охлопкова
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У Сегежской центральной районной больницы строится взлетно-посадочная площадка.

Как пишет на своей странице в "ВКонтакте" глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, взлетно-посадочная вертолетная площадка позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам Сегежской ЦРБ с применением санитарной авиации. Раньше до вертолета пациентов приходилось транспортировать на аэродром, расположенный за чертой города.

Из республиканского бюджета на площадку и благоустройство территории больничного городка предусмотрена субсидия в размере 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Фонд развития Соловков выделит деньги на строительство вертолетной площадки для Кемской ЦРБ.

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