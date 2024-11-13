«Весь участок разворочен»: сильный ветер принес разрушения в Прионежский район Карелии

О последствиях стихии рассказал житель поселка Ладва.

Последствия стихии, разбушевавшейся над Карелией в нынешние выходные, 16 и 17 ноября, опубликовали в группе «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия». Разрушенный ветром участок находится в поселке Ладва Прионежского района республики.

«Ветер поднял в воздух теплицу весом в 100 килограмм. Весь участок разворочен, в посёлке до сих пор нет света», — прокомментировали со слов подписчика видео в паблике.

Ранее в Минстрое республики сообщили, что целый ряд населенных пунктов в нескольких районах Карелии находится без света. Бригады энергетиков круглосуточно устраняют последствия аварии.