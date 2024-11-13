Населенные пункты в нескольких районах Карелии остались без электричества из-за стихии

Шквалистый ветер и снег с дождем оставили без электроэнергии поселки и деревни в 7 районах республики.

Как сообщили сегодня, 17 ноября, в Минстрое Карелии, из-за шквалистого ветра, колебаний температуры, снега и дождя без электричества остались населенные пункты в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Олонецком, Лахденпохском, Пудожском и Медвежьегорском районах.

В министерстве уточнили, что над ликвидацией последствий аварий сейчас работают 28 бригад. Специалисты работают круглосуточно.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме, заверили в Минстрое.

Ранее энергетики смоглди ждостаточно оперативно вернуть свет в несколько населенных пунктов в Лахденпохском районе.