Стало известно, кто помог свергнуть новогоднюю ель в центре Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия / ВК

На видеозаписи, которая запечатлела падение праздничной ели, видно, кто, кроме ветра, мог помочь дереву упасть.

Видео, на которое попал момент падения новогоднего дерева, опубликовал один из карельских пабликов.

На петрозаводской набережной ёлка пустилась в пляс и упала, написали в сети.

На записи видно, как сияющая огнями праздничная ель сопротивлялось натиску стихии. Потом громадное дерево сдвинулось с места и, будто пританцовывая, заскользило по набережной, а потом свалилось на дорогу.

Когда ель рухнула, из-под ее основания, лишившись «крова», побежали крысы.

Значит, не только ветер виноват в том, что новогодняя елочка оказалась свергнутой?..

Ранее сообщалось о том, что ветер уронил новогоднюю ель в центре Петрозаводска.