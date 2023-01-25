Весной из Карелии можно будет улететь в Екатеринбург или Казань

Авиарейсы из Карелии в Екатеринбург и Казань запустят в мае.

Первые авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург и Казань начнут выполнять с 1 мая 2023 года, сообщили ТАСС в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

«Планируется открытие авиарейсов в Казань и Екатеринбург с 1 мая 2023 года», - рассказали в региональном ведомстве.

Ранее планировалось, что первый рейс из Карелии на Урал отправится в марте 2023 года. Как пояснили в пресс-службе Минтранса Карелии, решение о переносе сроков было предложено авиакомпанией с учетом предполагаемой логистики перелетов.

Сейчас из аэропорта «Петрозаводск» прямым рейсом можно улететь в Москву и Калининград. Кроме того, открылась продажа билетов на рейсы в Сочи и Минеральные Воды, куда полеты возобновятся 18 февраля и 1 апреля соответственно.