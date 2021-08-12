Ветер с грозой обрушатся на Карелию в ночь на 18 августа

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погоды на всей территории республики.

По информации карельского Гидрометцентра, в республике ожидаются сильные грозы, которые будут сопровождаться усилением юго-восточного и южного ветра порывами 15 м/с.

Непогода обрушится на юго-западные и западные районы Карелии с вечера 17 августа, на севере республики проявит себя утром и днем 18 августа. Под удар стихии попадет вся территория Карелии.

В МЧС настоятельно советуют жителям региона:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

Ранее сообщалось о том, что на территории Карелии будет по-прежнему пасмурно.