Ветеран войны Савелий Хенкин: погибли все, а меня в углу завалило телами

Заслуженный врач России и Карелии, ветеран войны Савелий Хенкин рассказал о боях подо Ржевом и создании урологического отделения в республиканской больнице им. Баранова.

По словам Савелия Хонановича, одни из самых тяжелых боев были бои подо Ржевом.

"Подо Ржевом ранило наблюдателя, который корректировал огонь нашего батальона. Под шквальным огнем противника по минному полю я вынес его и оказал первую помощь. За это я получил медаль "За боевые заслуги", - вспоминает доктор.

Фельдшер минометного батальона Хенкин сам чуть не стал жертвой ржевской битвы - одного из самых кровавых сражений Великой Отечественной войны.

"Перед наступлением на Ржев человек шесть бойцов, включая меня, находились в блиндаже, когда на него упал снаряд. Я помню только его разрыв, и ничего больше. Когда я очнулся, мне приятель сказал, что я счастливчик, поскольку погибли все, а меня в углу завалило телами. Только случайно удалось вытащить – думали, живых в блиндаже не осталось. Часть двинулась дальше. Но мой приятель заметил, что среди мертвых шевельнулась рука, он остался и меня откопал. Я был тяжело контужен, долго лечился в медсанбате, потом в госпитале в Москве. Последствия этой контузии – дефекты речи, сохранившиеся до сих пор. А поначалу я вообще не мог говорить. Примерно через месяц пребывания в госпитале очнулся ночью оттого, что кричу: "Пить!" Речь стала медленно восстанавливаться. Меня хотели комиссовать, но я был против, снова вернулся на фронт в состав минометного полка", – рассказал Савелий Хонанович.

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