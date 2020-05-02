890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава поселка в Карелии, где выявили 8 инфицированных COVID-19, заявил об обязательном ношении масок 2
Сегодня 10:44
Велосипедиста сбили на дороге в Петрозаводске 5
Сегодня 09:29
Заболевшего COVID-19 из Олонца госпитализировали в Петрозаводск
Сегодня 09:21
Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!" 5
02.05.2020 17:49
В Карелии практически завершено строительство нового аэровокзала, заявил Парфенчиков 1
Сегодня 11:25
Бригаду медиков отправили в поселок Карелии, где коронавирусом заразились 5 человек 2
02.05.2020 19:14
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена"
Сегодня 14:23

Ветеран войны Савелий Хенкин: погибли все, а меня в углу завалило телами

Новости. Общество
13:23, 03 Мая 2020
Загрузка...

Заслуженный врач России и Карелии, ветеран войны Савелий Хенкин рассказал о боях подо Ржевом и создании урологического отделения в республиканской больнице им. Баранова.

По словам Савелия Хонановича, одни из самых тяжелых боев были бои подо Ржевом.

"Подо Ржевом ранило наблюдателя, который корректировал огонь нашего батальона. Под шквальным огнем противника по минному полю я вынес его и оказал первую помощь. За это я получил медаль "За боевые заслуги", - вспоминает доктор.

Фельдшер минометного батальона Хенкин сам чуть не стал жертвой ржевской битвы - одного из самых кровавых сражений Великой Отечественной войны.

"Перед наступлением на Ржев человек шесть бойцов, включая меня, находились в блиндаже, когда на него упал снаряд. Я помню только его разрыв, и ничего больше. Когда я очнулся, мне приятель сказал, что я счастливчик, поскольку погибли все, а меня в углу завалило телами. Только случайно удалось вытащить – думали, живых в блиндаже не осталось. Часть двинулась дальше. Но мой приятель заметил, что среди мертвых шевельнулась рука, он остался и меня откопал. Я был тяжело контужен, долго лечился в медсанбате, потом в госпитале в Москве. Последствия этой контузии – дефекты речи, сохранившиеся до сих пор. А поначалу я вообще не мог говорить. Примерно через месяц пребывания в госпитале очнулся ночью оттого, что кричу: "Пить!" Речь стала медленно восстанавливаться. Меня хотели комиссовать, но я был против, снова вернулся на фронт в состав минометного полка", – рассказал Савелий Хонанович.

Подробнее читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом

Аналитика

Сегодня 14:23
Капитал
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена"
Администрация Петрозаводска приняла ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения режима строгой самоизоляции.
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 2
02.05.2020 12:10
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 15
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 3
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»