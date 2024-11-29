Ветеранов СВО и членов их семей приглашают на консультации по юридическим вопросам

Прием пройдет 4 декабря на площадке филиала фонда «Защитники Отечества».
4 декабря на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске состоится прием представителей следующих государственных органов:
– Управления Минюста России по Республике Карелия
– Адвокатской Палаты Республики Карелия
– Нотариальной Палаты Республики Карелия
– Государственного Юридического Бюро Республики Карелия
– Управления земельными ресурсами Республики Карелия
– Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия
Прием будет проводиться с 10:00 до 12:00 по адресу: г.Петрозаводск, ул. Свердлова, д.1.
Предварительная запись на прием специалистов ведется по телефону: 8 (814 2) 44-53-10, сообщили в пресс-службе Филиала фонда «Защитники Отечества» в Карелии.
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