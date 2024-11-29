Ветеранов СВО и членов их семей приглашают на консультации по юридическим вопросам

Прием пройдет 4 декабря на площадке филиала фонда «Защитники Отечества».

4 декабря на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске состоится прием представителей следующих государственных органов:

– Управления Минюста России по Республике Карелия

– Адвокатской Палаты Республики Карелия

– Нотариальной Палаты Республики Карелия

– Государственного Юридического Бюро Республики Карелия

– Управления земельными ресурсами Республики Карелия

– Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия

Прием будет проводиться с 10:00 до 12:00 по адресу: г.Петрозаводск, ул. Свердлова, д.1.

Предварительная запись на прием специалистов ведется по телефону: 8 (814 2) 44-53-10, сообщили в пресс-службе Филиала фонда «Защитники Отечества» в Карелии.