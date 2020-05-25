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Ветерану электрических сетей Петрозаводска исполнилось 90 лет

Новости. Общество
15:07, 26 Мая 2020
фото: © АО "ОРЭС – Петрозаводск"
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В год 110-летия предприятия одному из ветеранов электрических сетей Петрозаводска исполнилось 90 лет.

Так, в минувшую субботу свой юбилей отпраздновала Мария Сергеевна Горбачева – одна из самых старейших и почетных работников организации. Коллектив АО "ОРЭС – Петрозаводск" с большим удовольствием поздравил эту чудесную женщину с непростой судьбой и открытым сердцем.

Мария Сергеевна 32 года отработала в электрических сетях Петрозаводска. Перед тем, как пришла в 1950 году на предприятие, целый год не могла никуда устроиться – без паспорта не брали. Документы и прописка остались в совхозе в Вологодской области, откуда 18-летняя Мария сбежала в Петрозаводск. Подрабатывала няней, носила почту, присматривала за игрушками в Парке пионеров. Паспорт восстановили – помог знакомый отца. На одной из поездок на картошку познакомилась с Марией Васильевной, которая и привела ее в электрические сети Петрозаводска.

В самом начале трудилась на диспетчерском пункте в должности телефонистки, затем, когда телефонную станцию закрыли, была переведена осваивать профессию контролера в Энергосбыт. Как и все остальные в бригаде, а было их тогда шесть человек, ходила по квартирам горожан и записывала показания со счетчиков электрической энергии. За каждым работником был закреплен свой участок. Следующие три года Мария Сергеевна трудилась электромонтером по установке однофазных электросчетчиков. Дневная норма – шесть приборов. В те времена монтерами работали только женщины, вот и таскали за собой девушки мешок с шестью новыми и старыми счетчиками. Не жаловались – работа такая.

После этого год отключала свет за неуплату у должников. По ее словам, за всю ее работу на отключениях ей ни разу не нахамили, не отругали и даже с лестницы не спустили, хотя у других ее сотрудниц бывали такие неприятные истории. "Я всегда была культурной дамой", – говорит она важно и добавляет: "Нас в деревне так воспитывали – нужно здороваться и не надо ругаться ни с кем". Вспоминает, что было трудно, зато весело.

После смертей мужа и отца в один страшный год из электрических сетей пришлось уйти – не с кем было оставить единственного внука Дмитрия. Конечно, помогала дочери, брала временную подработку. До 80 лет содержала огород в городе – выращивала там картошку. Про сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом говорит: "Я об этом ничего не думаю. Как будет, так и будет – справимся и с этим".

В трудовой книжке у Марии Сергеевны огромное количество различных благодарностей – за трудовые успехи, за высокие показатели, за успешное выполнение государственного плана и прочие. А нам, со своей стороны, хочется просто еще раз сказать "спасибо" этой замечательной женщине за возможность учиться простым истинам – как несгибаемый сильный характер противостоит жизненным трудностям, что необходимо оставаться вежливым в любой ситуации и как важно никогда не сдаваться, особенно, если есть те, для кого нужно жить и работать.

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