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Ветераны, байкеры и педагоги претендуют на места в Общественной палате Карелии

Новости. Общество
18:49, 10 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов/ИА Республика
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Депутатский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рассмотрел апреля кандидатов в члены Общественной палаты Карелии, которых должен избрать республиканский парламент.

Как сообщила на заседании парламентского комитета его председатель Анна Лопаткина, в Законодательное собрание поступили документы от 19 кандидатов, баллотирующихся в Общественную палату Карелии от республиканского парламента. Это чуть меньше, чем в 2018 году, когда депутатам пришлось выбирать свою десятку из 22 общественников.

Однако узнаваемых новых лиц среди кандидатов оказалось немного. Среди них – педагог из Шокши Нина Коренькова, выдвинутая Обществом вепсской культуры, и бывший глава Беломорского района Михаил Третьяков, который в прошлом году сложил с себя полномочия муниципального руководителя, чтобы, по его словам, "сконцентрироваться на социальной и проектной деятельности".

Вновь баллотироваться в члены палаты решили руководитель Центра политических и социальных исследований республики "Гражданского общество" Анатолий Цыганков, председатель Карельской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Черненко, президент мотоклуба "Ночные волки. Карелия" Николай Мазов, который, выступая в законодательном собрании, особо подчеркнул, что он – не байкер, а русский мотоциклист, и другие.

Зачем люди идут в Общественную палату и что из тревожит, читайте здесь.

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