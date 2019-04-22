Ветераны, пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно изготовить штендеры к акции "Бессмертный полк"

Бесплатно штендеры можно изготовить в трех петрозаводских типографиях и полиграфических компаниях , сообщили в Минспорта Карелии.

Изготовления бесплатных табличек памяти к акции "Бессмертный полк" для ветеранов, пенсионеров и инвалидов будет осуществлено за счет средств благотворителей.

Бесплатно штендеры можно изготовить в трех петрозаводских типографиях и полиграфических компаниях – это "Онежские мастерские", "Наружка" и "Копистар".

В День Победы уличные шествия "Бессмертного полка" в рамках праздничных мероприятий пройдут в районах и городских округах Карелии.

Маршрут шествия в Петрозаводске: пл. Ленина – пр. К. Маркса – пл. Кирова. Сбор участников состоится 9 мая на пл. Ленина с 12.00 до 12.20. Формирование колонны – с 12.20 до 12.30. Начало шествия в 12.30.