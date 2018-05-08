Ветераны Прионежья собрались на торжество в честь Дня Победы

В администрации Прионежского района состоялась встреча, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ветераны из разных поселений Прионежья собрались, чтобы вспомнить самим и напомнить другим, что такое война, за что они и их боевые товарищи проливали кровь.

Мероприятие, посвященное Дню Победы, началось пронзительными кадрами кинохроники. Ветераны и гости почтили память погибших героев минутой молчания. У многих на глаза наворачивались слезы. Для ветеранов это не просто кинохроника и не просто минута молчания, – это годы жизни, горечь которых невозможно забыть никогда.

Со словами благодарности ветеранам выступил глава Прионежского муниципального района Вадим Сухарев.

- Исполнилось 73 года с того дня, когда на нашу землю пришла радость Победы. В этот день были слезы на глазах, сердца сжимались от горечи и утрат. Но 9 мая было светлым, ведь это день надежды и веры в силу народа, способную возродить разоренные города и села, начать новую жизнь. Сколько лет минуло с той поры. И сегодня нам доверена память, которую все мы обязаны хранить. Спасибо вам, что вы отстояли свободу и независимость нашей Родины.

Мероприятие продолжила вокальная группа "Винтаж". Прозвучали песни военных лет в исполнении Алены Тихонович, Иван Трифанова, Инны Емельяновой. Выступил танцевальный коллектив "Движение". Ветераны высоко оценили концерт.

- Это одно из самых лучших мероприятий, которое я посещала за последние годы, - сказала Валентина Ивановна Никифорова из поселка Деревянное. - Все очень понравилось, спасибо вам, за то, что помните, бережете и цените нас.

После окончания торжественной части состоялось чаепитие. Ветераны вспоминали военные годы и послевоенную жизнь, читали памятные стихи, вместе пели песни военных лет.