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Ветеринарная служба Карелии получила более 100 млн рублей за пять лет на модернизацию

Новости. Общество
12:03, 01 Декабря 2021
фото: «Республика»/Лилия Кончакова

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На модернизацию и оснащение государственной ветеринарной службы Карелии за 5 лет выделено более 100 миллионов рублей, сообщает Минсельхоз Карелии.

С 2017 по 2021 годы из бюджета Республики Карелия выделено более 103 млн рублей (в 2017 году — 1,4 млн рублей, в 2018 году — 11 млн рублей, в 2019 году — 23 млн рублей, в 2020 году — 37 млн рублей, в 2021 году — 31 млн рублей), что позволило существенным образом усовершенствовать материально-техническую базу ветеринарной службы, оснастить ее современным оборудованием, создать лаборатории ихтиопатологии и иммуногенетики. 

Оснащение учреждения современным и качественным лечебным и диагностическим оборудованием, расширение географии оказания услуг позволяет существенным образом расширять перечень оказываемых населению услуг. Так, за последние два года в прейскурант оказываемых услуг включено порядка ста новых, востребованных населением позиций, на 15% выросло число обращений в учреждение за получением различных услуг.

В 2021 году на вооружение государственной ветеринарной службы поступило 19 единиц современной специализированной техники, лечебно-диагностического и лабораторного оборудования (например, легковые автомобили для повышения мобильности ветеринарных специалистов,   термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот и процессор магнитных частиц для проведения ПЦР-диагностики, боксы биологической безопасности). До конца года будет осуществлена поставка нового мобильного комплекса ихтиопатологической лаборатории, который позволит обеспечить 100%-ый охват предприятия аквакультуры Карелии выездными лабораторно-диагностическими исследованиями.

В 2022 году на модернизацию и оснащение госветслужбы планируется направить 58,5 млн рублей. Планируется приобрести передвижной мобильный ветеринарный пункт, построить и оснастить модульные ветеринарные пункты по типу ФАПов в Сегежском и Лоухском районах, модернизировать ветеринарную лабораторию и продолжить обновление и ремонты помещений ветеринарных пунктов в районах республики.

Как отмечает первый заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Егор Руппиев, принимаемые системные меры по укреплению материально-технической базы госветслужбы способствуют поддержанию эпизоотического благополучия региона, защите населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечению продовольственной безопасности региона, бесперебойного функционирования и развития сектора АПК, связанного с содержание сельскохозяйственных животных, производством, переработкой и реализацией животноводческой продукции, созданию условий для перемещения без ограничений животных и животноводческой продукции, в том числе на экспорт. 

На протяжении более десяти лет в республике не регистрировались вспышки особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.

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