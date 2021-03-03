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Ветхие постройки Петрозаводске заставляют ремонтировать или сносить за счет владельцев

Новости. Общество
11:48, 04 Марта 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска приступила к инвентаризации всех ветхих построек в городе – их признают "руинированными объектами" и заставляют сносить или ремонтировать за счет владельцев.

Первые результаты этой работы представлены в докладе главы города Ирины Мирошник о работе администрации за 2020 год.

"Администрацией организована работа по инвентаризации неэксплуатируемых, ветхих объектов недвижимости, расположенных на территории Петрозаводского городского округа. На отчетную дату выявлено 27 руинированных объектов…По итогам проведенной работы выявлены собственники объектов. В адрес собственников объектов направлены требования о приведении зданий в надлежащий вид либо принятии мер к их сносу и рекультивации земельных участков", - говорится в документе.

Владельцы выявленных "руинированных объектов" сами отремонтировали 4 таких постройки, еще 3 пошли под снос.

Что делают с теми, кто сопротивляется, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-03-04 12:10:12
А сколько городских муниципальных и республиканских ветхих и аварийных объектов не снесено! Давайте начинать с себя любимых.
Вася
2021-03-04 12:07:55
Счас 8 марта,а с 9 марта начну победу справлять 9 мая уже.
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