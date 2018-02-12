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Новости. Экономика
15:38, 12 Февраля 2018

ВИДЕО: 10 февраля прошел второй мастер-класс от "Леруа Мерлен" на Древлянке-8

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Осталось всего два дома до завершения строительства микрорайона Древлянка-8.

10 февраля прошел день открытых дверей на Древлянке-8.

Гости познакомились с экорайоном, посмотрели квартиры, проконсультировались со специалистами, а также посетили мастер-класс.

В этот раз компания "Леруа Мерлен" провела выездной мастер-класс по укладке ламината в одной из новых квартир на Древлянке-8. 

После такой "школы ремонта" будущие новоселы экорайона смогут сделать ремонт в своих новых квартирах самостоятельно.

Следите за новостями и расписанием мастер-классов на сайте "Чистого города", а также в наших соцсетях.

До завершения строительства микрорайона Древлянка-8 осталось всего два дома. Успейте купить квартиру!

Подробности на сайте neo-city.ru.

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