15:38, 12 Февраля 2018
ВИДЕО: 10 февраля прошел второй мастер-класс от "Леруа Мерлен" на Древлянке-8
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Осталось всего два дома до завершения строительства микрорайона Древлянка-8.
10 февраля прошел день открытых дверей на Древлянке-8.
Гости познакомились с экорайоном, посмотрели квартиры, проконсультировались со специалистами, а также посетили мастер-класс.
В этот раз компания "Леруа Мерлен" провела выездной мастер-класс по укладке ламината в одной из новых квартир на Древлянке-8.
После такой "школы ремонта" будущие новоселы экорайона смогут сделать ремонт в своих новых квартирах самостоятельно.
Следите за новостями и расписанием мастер-классов на сайте "Чистого города", а также в наших соцсетях.
До завершения строительства микрорайона Древлянка-8 осталось всего два дома. Успейте купить квартиру!
Подробности на сайте neo-city.ru.
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