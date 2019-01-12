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Новости. Политика
16:52, 12 Января 2019

ВИДЕО: "2018 год в Карелии прошел под знаком оптимизации социальной сферы и уничтожения деревни"

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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов в эфире телеканала ТНТ-Онего подвел главные политические итоги 2018 года.

Депутат Заксобрания Карелии, руководитель фракции КПРФ Евгений Ульянов стал гостем программы "Накипело" на телеканале ТНТ-Онего. Вместе с ведущим Денисом Базанковым они подвели политические итоги 2018 года.

По мнению Евгения Ульянова, 2018 год прошел в Карелии под знаком оптимизации социальной сферы.

"В течение 2018 года мы, депутаты от фракции КПРФ объездили всю республику, поэтому мы не понаслышке знаем, что происходит. В районах правительством республики проводится масштабная оптимизация – закрытие учреждений образования и здравоохранения.

Население это, конечно, не приветствует. Мы помним, как весь год проводились митинги, например, в той же Питкяранте, где закрывали родильное отделение в больнице и пытались объединить школы и закрыть филиал колледжа. Жители выходили на акции протеста и отстаивали свои права. Вместе с пресловутой оптимизацией у нас идет фактическое уничтожение деревни. И самое обидное, что никто не понесет за это ответственности".

 

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