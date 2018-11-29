ВИДЕО: Анна Семенович ласкается с поросенком

Экс-участница коллектива "Блестящие" приняла участие в необычной фотосессии.

Певицу Анну Семенович сняли в собственной постели в компании двух мини-пигов, то есть небольших поросят.

Семенович решила поделиться с подписчиками своего инстаграм-аккаунта видеороликом с бэкстейджа этой съемки и показала, как обнимается на застеленной постели с поросенком, пишет "Узнай все".

"Лучше находиться в постели со сладкой хрюней, чем с милым козлом. Девочки, как вы считаете?", – иронически прокомментировала видео Анна.