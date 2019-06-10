ВИДЕО: Автомобиль пошел на таран на Кукковке

В Петрозаводске два легковых автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке и устроили ДТП.

Авария произошла на пересечении улиц Лыжная и Балтийская. Эпизод столкновения зафиксировала камера наблюдения компании "Sampo.ru". Ролик выложен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На записи видно, как красный автомобиль выезжает на перекресток, и в этот момент в его левый бок врезается двигавшаяся в прямом направлении машина темного цвета.

Эпизод ДТП попал на видео на 01-37 мин.