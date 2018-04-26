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Новости. Происшествия
06:40, 26 Апреля 2018

ВИДЕО: Автомобиль повис на ограждении в центре Петрозаводска

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На улице Антикайнена иномарка врезалась в леерное ограждение и повисла на нем.

В Петрозаводске на перекрестке ул.Гоголя-ул.Антикайнена 25 апреля в 13.02 произошо ДТП с участием автомобиля Opel Astra, пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Иномарка двигалась по улице Антикайнена в сторону центра.
Уходя от столкновения со скопившимся за перекрёстком транспортом, водитель выехал на газон и врезался в леерное ограждение, повиснув на нём.

Обошлось без жертв. Транспортное средство и леерное ограждение получили повреждения.

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