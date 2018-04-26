ВИДЕО: Автомобиль повис на ограждении в центре Петрозаводска

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На улице Антикайнена иномарка врезалась в леерное ограждение и повисла на нем.
В Петрозаводске на перекрестке ул.Гоголя-ул.Антикайнена 25 апреля в 13.02 произошо ДТП с участием автомобиля Opel Astra, пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Иномарка двигалась по улице Антикайнена в сторону центра.
Уходя от столкновения со скопившимся за перекрёстком транспортом, водитель выехал на газон и врезался в леерное ограждение, повиснув на нём.
Обошлось без жертв. Транспортное средство и леерное ограждение получили повреждения.
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