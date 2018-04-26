ВИДЕО: Автомобиль повис на ограждении в центре Петрозаводска

На улице Антикайнена иномарка врезалась в леерное ограждение и повисла на нем.

В Петрозаводске на перекрестке ул.Гоголя-ул.Антикайнена 25 апреля в 13.02 произошо ДТП с участием автомобиля Opel Astra, пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Иномарка двигалась по улице Антикайнена в сторону центра.

Уходя от столкновения со скопившимся за перекрёстком транспортом, водитель выехал на газон и врезался в леерное ограждение, повиснув на нём.

Обошлось без жертв. Транспортное средство и леерное ограждение получили повреждения.