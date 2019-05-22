ВИДЕО: Автомобилисты на трассе в Карелии продолжают кормить медведей

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В Сегеже медведь вышел на дорогу в поисках еды.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как автомобилисты кормят огромного медведя, вышедшего из леса.
Действие происходит, по информации паблика, в Сегеже.
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