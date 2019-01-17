ВИДЕО: "Чиновники хотят ликвидировать аэропорт "Пески", отдав площадку под строительство коттеджей"

Ветеран малой авиации Карелии Владимир Артуков обратился к главе республики с просьбой остановить беспредел вокруг аэропорта "Пески".

Ветеран малой авиации Карелии, член бюро республиканского комитета КПРФ Владимир Артуков записал видеообращение к жителям Карелии и главе республики Артуру Парфенчикову, в котором рассказал о ситуации вокруг аэропорта "Пески" в Петрозаводске.

"Помогите, пожалуйста, остановить беспредел чиновников карельской власти, пытающихся окончательно уничтожить малую карельскую авиацию, базирующуюся в "Песках". Чиновники намерены полностью ликвидировать аэропорт "Пески", убрав с посадочной площадки всю аэропортовую инфраструктуру. Эти действия карельских чиновников направлены на подготовку этой площадки под строительство коттеджей для богачей", - говорится в обращении.

Владимир Артуков напомнил, что несколько лет назад вместе с товарищами по работе в малой авиации выходил с инициативой о создании на базе аэропорта "Пески" федерального авиапредприятия.

"Уважаемый Артур Олегович, надеемся, что вы не оставите без внимания это обращение, встретитесь с главой правительства Дмитрием Медведевым, и решите вопрос о создании федерального авиапредприятия окончательно".