ВИДЕО: Демонтаж "Биг Бена" за 1 минуту

Предлагаем вам посмотреть time-lapse полного демонтажа стелы "Биг Бен" в Петрозаводске.

Работы по демонтажу "Биг Бена" начались утром в понедельник, 28 января.

Все части стелы увезли в троллейбусное депо на ответственное хранение.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.