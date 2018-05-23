ВИДЕО: Девушка пожаловалась на слежку, записи с камер шокировали полицию

По теме
Загрузка...
На кадрах видно, как через стены железнодорожной станции в Сербии ходит белый силуэт.
Жительница сербского города Трстеник пожаловалась полицейским, что за ней следят. Однако когда стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения на железнодорожной станции, то ужаснулись от увиденного. На кадрах видно, как белая фигура перемещается по коридору, где некоторое время назад проходила испугавшаяся женщина, сообщает "Лайф" со ссылкой на Daily Star.
Женщина обратилась в полицию после того, как по дороге домой заметила, как что-то прыгает с одного фонарного столба на другой. Видео с необъяснимым явлением выложили к себе на YouTube-канал The Hidden Underbelly охотники за приведениями.
По теме
Выбор читателей
20.05.2018, 12:33
21.05.2018, 10:29
16.05.2018, 13:17
19.05.2018, 12:48
22.05.2018, 13:04
Аналитика
Сегодня 13:50
Политкухня
"Единая Россия" выбирает, кого отправить на довыборы в Петросовет.
22.05.2018 16:24
22.05.2018 13:04
21.05.2018 11:42
Чтиво
21.05.2018 12:37
Без политики
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
21.05.2018 11:18
12.05.2018 09:37
Медиа
21.05.2018 09:49
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии