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Новости. Общество
19:10, 23 Мая 2018

ВИДЕО: Девушка пожаловалась на слежку, записи с камер шокировали полицию

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На кадрах видно, как через стены железнодорожной станции в Сербии ходит белый силуэт.

Жительница сербского города Трстеник пожаловалась полицейским, что за ней следят. Однако когда стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения на железнодорожной станции, то ужаснулись от увиденного. На кадрах видно, как белая фигура перемещается по коридору, где некоторое время назад проходила испугавшаяся женщина, сообщает "Лайф" со ссылкой на Daily Star.

Женщина обратилась в полицию после того, как по дороге домой заметила, как что-то прыгает с одного фонарного столба на другой. Видео с необъяснимым явлением выложили к себе на YouTube-канал The Hidden Underbelly охотники за приведениями.

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