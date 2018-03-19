ВИДЕО: "Дядя Вова, как же с вами клёво". Путину посвятили песню после победы на выборах

В шутливом ролике говорится, что "Путин Вова — ангел-хранитель" и с ним стране всегда везёт.

Жительница Курганской области Елена Волкова написала и исполнила песню про действующего президента России Владимира Путина после его победы на выборах 18 марта.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube, пишет Life.

"Дядя Вова, как же с вами клёво. И никакой кризис нашей стране не страшен. Пока, дядя Вова, вы есть у нас, будут в стране и нефть, и газ. И даже космос скоро станет нашим", — говорится в припеве песни.

Эти шутливые строки сама исполнительница назвала "новым гимном России" и призналась, что написала их, чтобы каждый, кто посмотрит, улыбнулся и зарядился позитивом.

"Я точно знаю, спокойно чтоб спать, надо Путина Вову ещё раз избрать. Путин — крепкий орешек и сможет за нас постоять. Надо Путина Вову навечно избрать, и тогда мы сможем весь мир завоевать", — говорится в куплете.

В описании к видео девушка также обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей собрать "триллион лайков, чтобы песню услышал дядя Вова". Однако пока ролик собрал чуть больше полутора тысяч просмотров.