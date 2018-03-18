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Новости. Происшествия
09:57, 18 Марта 2018

ВИДЕО: Гонщик с Кукковки оказался нетрезвым жителем Чалны

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Госавтоинспекция опубликовала информацию об автомобилисте, который устроил дрифт на улицах Петрозаводска.

В отношении 20-летнего водителя автомобиля «ВАЗ» 14 модели, жителя поселка Чална, автоинспекторами составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает Управление ГИБДД Карелии.

Материал направлен в суд для принятия решения о лишении права управления транспортным средством и наложении штрафа в размере 30 тыс. рублей.  Автомобиль эвакуирован на штрафную стоянку.

Инцидент произошел 17 марта в 05.50. Автомобилист на высокой скорости выехал на Кукковское кольцо, не смог справиться с управлением и вылетел на обочину. Видео с камер наблюдения было размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Момент ДТП зафиксирован на 01 минуте видео.

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