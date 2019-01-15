ВИДЕО: Два автомобиля съехали в сугроб на Кукковке

Две аварии с участием легковых автомобилей произошли в Петрозаводске на улице Лыжная.

Как пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии", утром 15 января легковые автомобили двигались в сторону центра.

На изгибе дороги первый автомобиль выехал влево за пределы дорожного полотна на разделительный газон и застрял в снегу. Через несколько минут на этом же месте легковушка также выехал на разделительную полосу и застряла в снегу.

Выехать из сугроба удалось через двадцать минут при помощи третьего автомобиля и троса.