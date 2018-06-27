ВИДЕО: Две иномарки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Лыжная, Мончегорская и Ровио.

Один из участников аварии выезжал в прямом направлении с улицы Мончегорская на улицу Ровио. Второй - двигался по улице Лыжная. В результате столкновения автомобили развернуло на проезжей части, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Момент аварии зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк".