ВИДЕО: "Едем 200 км/ч, обстановка нормальная"

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Известная карельская гонщица Ирина Сидоркова протестировала автомобиль GT-R с мощностью двигателя 750 лошадиных сил, выжимая скорость 200 км/ч.
На автодроме в Санкт-Петербурге 15-летняя гонщица из Карелии Ирина Сидоркова провела тест-драйв спорткара GT-R с мощностью двигателя 750 лошадиных сил. Компанию ей составил блогер Дима Гордей.
Позже Ирина Сидоркова уехала в Казань, где участвует в гонках на позиции лидера.
Об этом телезрителям рассказали на канале "Вести-Карелия".
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