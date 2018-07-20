ВИДЕО: "Едем 200 км/ч, обстановка нормальная"

Известная карельская гонщица Ирина Сидоркова протестировала автомобиль GT-R с мощностью двигателя 750 лошадиных сил, выжимая скорость 200 км/ч.

На автодроме в Санкт-Петербурге 15-летняя гонщица из Карелии Ирина Сидоркова провела тест-драйв спорткара GT-R с мощностью двигателя 750 лошадиных сил. Компанию ей составил блогер Дима Гордей.

Позже Ирина Сидоркова уехала в Казань, где участвует в гонках на позиции лидера.

Об этом телезрителям рассказали на канале "Вести-Карелия".