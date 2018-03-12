ВИДЕО: Ефремов обматерил публику со сцены

В интернете выложили видео, на котором Ефремов ругается со сцены.

В сети опубликовали запись "скандальной" постановки, которую труппа театра "Современник" представляла в Самаре.

Как пишет uznayvse, речь идет о спектакле "Не становись чужим", главную роль в котором исполняет Михаил Ефремов. Изначально СМИ со ссылкой на театральных зрителей, присутствовавших на спектакле, сообщили о том, что артист был пьян и ругался со сцены матом.

На видео, сопровождающемся субтитрами, видно, что Ефремов выходит из себя, после того как из зрительного зала выкрикивают просьбу о том, чтобы он произносил свой текст громче.

Отметим, что в зале действительно плохая акустика и расслышать актера тяжело. При этом по внешнему виду Ефремова нельзя сказать, что он пьян. "Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию", – попытался вразумить публику артист.

Надо отметить, что, судя по овациям, большей части зрителей понравилось то, как артист обыграл произошедшее, не выходя из образа.

Редакция uznayvse.ru напоминает: ранее с инцидентом, который имел место на самарских гастролях, пообещал разобраться директор "Современника". Что касается Ефремова, то он отметил, что местная публика не поняла пьесы британского драматурга Гарольда Пинтера.