ВИДЕО: Еноты-зомби атакуют американцев

В полицию американского штата Огайо стали поступать необычные заявления: местные жители сообщают о нашествии странных енотов.

Люди жалуются, что еноты забираются во дворы их домов и "ведут себя как зомби": скалят зубы, встают на задние лапы и внезапно падают, рассказывает "Комсомольская правда". При этом совершенно ничего не боятся, не реагируют даже на громкие звуки.

Как сообщает портал WKBN 27, за последние три недели полицейские города Янгстон получили 14 жалоб на странное поведение енотов. Отмечается, что животные, которые ведут ночной образ жизни, без страха подходят к человеку днем, что кажется заявителям очень необычным.

Многие очевидцы описывают поведение "енотов-зомби" примерно одинаково: встав на задние лапы и оскалив зубы, потом валятся на спину и "впадают в коматозное состояние", а когда "приходят в себя", повторяют то же самое. Спугнуть их шумом не выходит.

Власти штата говорят, что эти симптомы напоминают бешенство или собачью чумку. Инциденты расследуют.