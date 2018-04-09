ВИДЕО: Еще один клип от петрозаводских рэперов, некоторые кадры снимались в Италии

Рэперы из Петрозаводска Jaspa Vol и Бэзла выпустили клип на песню "Одна цель".

"Съемки клипа проходили в Петрозаводске, а также некоторые кадры были отсняты в Италии нашими друзьями во время отдыха", - рассказал "Столице на Онего" Витя Рыжов, он же Бэзла.

Ранее мы писали, что в Сети появился новый клип петрозаводского рэпера Премудрого (Василия Дудникова).