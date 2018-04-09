09:19, 09 Апреля 2018
ВИДЕО: Еще один клип от петрозаводских рэперов, некоторые кадры снимались в Италии
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Рэперы из Петрозаводска Jaspa Vol и Бэзла выпустили клип на песню "Одна цель".
"Съемки клипа проходили в Петрозаводске, а также некоторые кадры были отсняты в Италии нашими друзьями во время отдыха", - рассказал "Столице на Онего" Витя Рыжов, он же Бэзла.
Ранее мы писали, что в Сети появился новый клип петрозаводского рэпера Премудрого (Василия Дудникова).
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