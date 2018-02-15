08:20, 15 Февраля 2018
ВИДЕО: Федеральный канал показал, как в Петрозаводске курильщики хотели затушить активистам сигарету об голову
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Очередной рейд петрозаводских активистов движения "Лев против" показали в программе "Экстренный вызов" на телеканале "Рен-ТВ".
В очередной раз активисты атаковали любителей выпить и покурить у торгового центра на Лесном проспекте. В ходе акции участники движения "Лев против" встретили активное сопротивление петрозаводчан, которые не хотели бросать сигареты и выливать пиво.
Наиболее агрессивные курильщики не просто посылали матом активистов, но и усиливали свою просьбу обещанием затушить сигарету об голову.
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