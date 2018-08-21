ВИДЕО: Финская важенка заглянула в карельский лес

Установленная в Костомукшском заповеднике камера зафиксировала самку северного оленя, которая пришла в Карелию из Финляндии.

Об этом сообщается в паблике заповедника в "ВКонтакте".

"На видео важенка (самка северного лесного оленя), которая пришла к нам из соседней страны. Благодаря тесному сотрудничеству в области научных исследований мы узнали, что ошейник был надет на важенку в 2014 году. На тот момент её возраст был примерно 7 лет. Последняя информация по спутнику о её перемещениях была в декабре 2017 года. На территории заповедника она зафиксирована 30 июля 2018 г.", - отмечается в сообщении.