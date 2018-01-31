ВИДЕО, ФОТО: Жесткая женская драка в "Доме-2"

Участнице выдрали клок волос и оставили синяки и ссадины.

На "Доме-2" можно не только построить любовь и найти человека, с которым будешь всю жизнь, но и нажить врагов, рассказывает Woman's day. Маргарита Овсянникова сообщила о драке с другой звездой проекта - Еленой Хроминой. В своем Instagram девушка выложила видео драки на Сейшелах и показала кровоподтеки и ссадины.

"И за что мне такое? Не понимаю, что я сделала не так. Еще и горло теперь очень болит. Я считаю, что, пока эта сумасшедшая рядом, моя жизнь не в безопасности", - написала девушка под фотографией.

Подписчики Маргариты поддержали ее и высказались, что Елена Хромина ведет себя неправильно и должна быть исключена из проекта: "Почему к некоторым участникам относятся жестко, а другим разрешают делать не пойми что? Лена должна поехать домой", "Ты очень добрая, а Лена - невоспитанная, такое ощущение, что она выросла в джунглях". Нашлись и те, кто не поддержал обеих девушек: "Обе хороши, стоите друг друга".

Зачинщица драки Елена Хромина тоже не осталась без ответа – девушка выложила видео драки и подчеркнула, что Маргарита "лезла к ней в пару, за это и отхватила".