ВИДЕО: Фура протаранила кроссовер на кольце в Петрозаводске

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На Древлянке столкнулись тягач с прицепом и иномарка.
Согласно данным видеокамер, авария случилась на Древлянском кольце в среду в 9.55, когда кроссовер пытался съехать с кольца на Лососинское шоссе, двигаясь по внутренней полосе.
ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк".
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