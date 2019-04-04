ВИДЕО: Фура протаранила кроссовер на кольце в Петрозаводске

На Древлянке столкнулись тягач с прицепом и иномарка.

Согласно данным видеокамер, авария случилась на Древлянском кольце в среду в 9.55, когда кроссовер пытался съехать с кольца на Лососинское шоссе, двигаясь по внутренней полосе.

ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк".