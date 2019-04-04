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Новости. Происшествия
15:57, 04 Апреля 2019

ВИДЕО: Фура протаранила кроссовер на кольце в Петрозаводске

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На Древлянке столкнулись тягач с прицепом и иномарка.

Согласно данным видеокамер, авария случилась на Древлянском кольце в среду в 9.55, когда кроссовер пытался съехать с кольца на Лососинское шоссе, двигаясь по внутренней полосе.  

ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк".

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Комментарии

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Изя
2019-04-04 18:05:49
Как раз водитель . И на этом кольце " море" таких дятлов ездит . Поубивал бы ))))) :)
Иван Березин
2019-04-04 17:38:19
Изя надеюсь ты не водитель)) побольше бы таких грузовиков, может воспитают и научат ездить на кольце, а то дятлов мчящихся по внешней стороне в третий съезд тоже много
Саныч
2019-04-04 16:31:23
Как хочуть, так и ездють!
Изя
2019-04-04 16:06:43
Два барана , один из которых-грузовой не прав . Хреновое кольцо , ездя там кто как , рядности не придерживаются .
ppppp
2019-04-04 17:22:19
Изя, чо это вдруг грузовой то неправ? Он то как раз и ехал в средней полосе. А кроссовер из внутреннего кольца "авось проскочу". Не проскочил.
Изя
2019-04-04 18:07:15
ppppp, А грузовик должен был пропустить машины , двигающиеся по кольцу .
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