ВИДЕО: Футбольные фанаты подрались с игроками во время матча

В Нидерландах болельщики устроили драку на мачте второго дивизиона между клубами "Гоу Эхед Иглас" и "Де Графсхап".

Фанаты первой команды напали на игроков второй, которая выигрывала со счетом 4:0. Инцидент попал на видео. В конфликте участвовали несколько зрителей, игроков, а также стюарды, которые пытались разнять дерущихся. По данным СМИ, семь человек арестовали.

"Гоу Эхед Иглас" опубликовали заявление, в котором извинились за своих фанатов и осудили их действия, а также пообещали наказать виновных.

"Де Графсхап" по итогам матча продвинулся на шестое место в турнирной таблице, "Гоу Эхед Иглас" остался на 17-м, сообщает РИА Новости.