Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
19:40, 05 Марта 2018

ВИДЕО: Футбольные фанаты подрались с игроками во время матча

По теме

На границе с Карелией остановлен пьяный соотечественник, ехавший из Финляндии на автомобиле
05.03.18 16:45
Житель Пудожа разделся, чтобы не попасть в руки бойцов Росгвардии
05.03.18 15:38
Накануне 8 Марта юный петрозаводчанин набрал шоколада в магазине и "забыл" заплатить
05.03.18 15:28
Все новости
Загрузка...

В Нидерландах болельщики устроили драку на мачте второго дивизиона между клубами "Гоу Эхед Иглас" и "Де Графсхап".

Фанаты первой команды напали на игроков второй, которая выигрывала со счетом 4:0. Инцидент попал на видео. В конфликте участвовали несколько зрителей, игроков, а также стюарды, которые пытались разнять дерущихся. По данным СМИ, семь человек арестовали.

"Гоу Эхед Иглас" опубликовали заявление, в котором извинились за своих фанатов и осудили их действия, а также пообещали наказать виновных.

"Де Графсхап" по итогам матча продвинулся на шестое место в турнирной таблице, "Гоу Эхед Иглас" остался на 17-м, сообщает РИА Новости.

По теме

На границе с Карелией остановлен пьяный соотечественник, ехавший из Финляндии на автомобиле
05.03.18 16:45
Житель Пудожа разделся, чтобы не попасть в руки бойцов Росгвардии
05.03.18 15:38
Накануне 8 Марта юный петрозаводчанин набрал шоколада в магазине и "забыл" заплатить
05.03.18 15:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2018, 19:40
ВИДЕО: Андрей Кончаловский сделал роскошный подарок своей супруге Юлии Высоцкой
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
01.03.2018, 17:40
Центральная газета Финляндии написала про суд об изъятии здания у "секты" в Карелии
28.02.2018, 21:30
Трусы известной певицы не понравились зрителям и подписчикам
01.03.2018, 12:49
Баба с пакетами
02.03.2018, 16:20
СРОЧНО: Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима

Аналитика

05.03.2018 16:39
Тема недели
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 3
Каким мы запомним Андрея Нелидова, приговоренного к 8 годам колонии за получение взятки.
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 6
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2018 12:49
Без политики
Баба с пакетами 16
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке" 1
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым от 1.03
01.03.2018 16:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»