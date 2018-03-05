ВИДЕО: Футбольные фанаты подрались с игроками во время матча

По теме
Загрузка...
В Нидерландах болельщики устроили драку на мачте второго дивизиона между клубами "Гоу Эхед Иглас" и "Де Графсхап".
Фанаты первой команды напали на игроков второй, которая выигрывала со счетом 4:0. Инцидент попал на видео. В конфликте участвовали несколько зрителей, игроков, а также стюарды, которые пытались разнять дерущихся. По данным СМИ, семь человек арестовали.
"Гоу Эхед Иглас" опубликовали заявление, в котором извинились за своих фанатов и осудили их действия, а также пообещали наказать виновных.
"Де Графсхап" по итогам матча продвинулся на шестое место в турнирной таблице, "Гоу Эхед Иглас" остался на 17-м, сообщает РИА Новости.
По теме
Выбор читателей
27.02.2018, 09:29
01.03.2018, 17:40
28.02.2018, 21:30
01.03.2018, 12:49
02.03.2018, 16:20
Аналитика
05.03.2018 16:39
Тема недели
Каким мы запомним Андрея Нелидова, приговоренного к 8 годам колонии за получение взятки.
01.03.2018 15:55
01.03.2018 13:06
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
Чтиво
01.03.2018 12:49
Без политики
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
01.03.2018 09:56
28.02.2018 16:19
28.02.2018 14:36
Медиа
01.03.2018 16:48
Комментарии