ВИДЕО: Гонщица из Карелии вылетела с трассы в Казани, но сохранила лидирующую позицию

Карельская автогонщица Ирина Сидоркова не смогла закончить вторую гонку 4 этапа Российской серии кольцевых гонок в классе "Национальный юниор", которая состоялась сегодня на автодроме в Казани.

Ирина стартовала с 6 позиции. На первых кругах вышла на 3 место, затем некоторое время даже шла второй. На 7 круге (всего в гонке было 9 кругов) после контакта с Сергеем Маловым из команды "Goltsova Racing" машину Ирины развернуло и выбросило с трассы, где она заглохла. Таким образом, за эту гонку Ирина Сидоркова зачетных очков не получила. Победителем гонки стал Рустам Фатхутдинов, шедший до этого в общем зачете на 7 месте.

Ирина была очень расстроена таким исходом и не скрывала слез, что можно увидеть на кадрах трансляции гонки. Кто виноват в этом инциденте, будет разбираться специальная комиссия, сообщает "ГТРК "Карелия".

Однако в общем зачете серии в классе "Национальный юниор" Ирина сохранила лидерство. Очередной 5 этап пройдет 11-12 августа в Москве.